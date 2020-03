Mais fortes que o Covid-19

Temos de ser mais fortes que o Covid-19 e isso só é possível com todos a correr no mesmo sentido. Pode não haver uma segunda oportunidade.

Nas últimas duas semanas, um conjunto de razões profissionais e pessoais fizeram-me viajar longamente através de vários países em três continentes. Nenhum dos países onde estive tinha, à data da minha estadia, registado qualquer caso de contaminação com o Covid-19, mas ao longo do périplo, em aviões, aeroportos, auditórios, reuniões, visitas, hotéis, restaurantes e tantos outros sítios públicos, não consigo imaginar com quantas pessoas contactei que já tinham estado potencialmente expostas ao vírus.

Como os especialistas já referiram exaustivamente, o Covid-19 não é apenas uma estirpe diferente e com um modelo biológico de propagação nunca antes visto. O fator de incerteza e aleatoriedade do seu modelo de propagação é exponencialmente multiplicado pela globalização na circulação de pessoas, intrínseca à globalização económica, social e política.

O duplo fator antes enunciado tornou o vírus um risco global de enormes dimensões e justificou, não obstante a baixa taxa de morbilidade que lhe está associada, o lançamento de campanhas pedagógicas generalizadas, a montagem de planos de contingência agressivos no plano sanitário e medidas de contenção musculadas, incluindo exceções na liberdade de circulação de pessoas em múltiplos pontos do globo, com o epicentro na província chinesa de Hubei, mas também em muitos outros locais identificados como focos de contaminação de elevado risco.

O impacto total da epidemia com nível global de contágio ainda é impossível de antever no momento em que escrevo este texto. O que ficou já mais uma vez demonstrado é que todas as barreiras artificiais são frágeis perante fenómenos que, pela sua natureza, não respeitam fronteiras.

Começam a surgir tentativas de aproveitamento do surto pelos protecionistas e pelos xenófobos, para amplificarem as suas ideias de fechamento e isolamento. Estão errados. O isolamento é um mecanismo conjuntural. As respostas estruturais a fenómenos como o Covid-19 implicam coordenação global, troca de dados e de conhecimentos e cooperação política, económica e técnica. Só promovendo redes de cooperação aberta e ativa, capazes de se desenvolver mais depressa que as redes de propagação, podemos ambicionar mitigar a destruição potencial associada ao vírus. Destruição de vidas, mas também de modos de vida, de economias e de modelos de convivência e articulação entre os povos e os territórios.

Segundo os especialistas, esperam-nos mutações cada vez mais complexas dos vírus da gripe e de outras ameaças similares. É evidente que a corrida agora iniciada não pode parar. Não há localismos ou nacionalismos, interesses económicos mais ou menos particulares, rivalidades ou mundividências que possam justificar uma estratégia de agachamento à espera que a onda passe.

Sabemos que outras ondas inevitavelmente virão. Ou reforçamos juntos agora as arribas de proteção ou o nosso futuro enquanto espécie terá mais um fator de risco a somar a outros que não são objeto deste texto. Temos de ser mais fortes que o Covid-19 e isso só é possível com todos a correr no mesmo sentido. Pode não haver uma segunda oportunidade.

Eurodeputado