Há mais dois casos positivos do novo coronavírus, subindo assim para oito o número de infetados pelo Covid-19 em Portugal.

Os dois pacientes encontram-se internados no Hospital de São João, no Porto.

Em comunicado, a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou que um dos casos é de um homem de 50 anos que veio de Itália e que se encontra com uma situação clínica estável.

O outro paciente é um homem, de 49 anos "com ligação a um caso confirmado”, e também está “estável”.

Os doentes juntam-se aos casos confirmados nos últimos dias - três no Porto, um em Coimbra e dois em Lisboa. Até ao momento há apenas uma mulher entre os casos.

Cinco pacientes estão internados no Hospital de S. João, no Porto, dois no Curry Cabral, em Lisboa, e um no Hospital de Santo António, também no Porto.