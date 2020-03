Ronaldinho Gaúcho foi detido na noite desta quarta-feira, na suíte onde estava hospedado no Paraguai, por falsificação de passaporte. De acordo com o ministro do Interior daquele país, Euclides Acevedo, o antigo jogador de futebol deverá apresentar-se na manhã desta quinta-feira na Procuradoria.

“Atualmente, está sob vigilância no hotel, mas está juridicamente livre. A sua situação será definida nas próximas horas", disse o governante.

A detenção ocorreu depois de uma operação de busca e apreensão da Polícia paraguaia encontrar dois passaportes falsos: o de Ronaldinho e o do seu irmão Roberto, que também viajou para o Paraguai.

Além dos documentos, os telemóveis de ambos também foram apreendidos. As autoridades investigam ainda uma suposta cumplicidade dos agentes migratórios por permitirem a entrada do ex-jogador no país.

"Amanhã [hoje] terão de apresentar-se às 08h00 na Procuradoria que determinará o destino deles", indicou o ministro do Interior do Paraguai.

"Agora, não só queremos investigar a adulteração dos passaportes como também as autoridades que permitiram essa irregularidade por negligência ou por cumplicidade", afirmou, explicando ainda que a falsificação consistiu em adulterar um passaporte verdadeiro substituindo os nomes.

Além dos irmãos, foi ainda detido o empresário de Ronaldinho, Wilmondes Sousa Lira, que, segundo os irmãos, foi o responsável por obter os passaportes falsos.