O governo italiano comunicou, esta quarta-feira, que os jogos vão decorrer à porta fechada como forma de prevenir o contágio do novo coronavírus.

A decisão poderá englobar ainda o torneio das Seis Nações, no caso do jogo Inglaterra e Itália (agendado para 14 de março), além da Liga dos Campeões, caso do encontro entre Juventus e Lyon, agendado para dia 17 de março, referente à 2.ª mão dos oitavos-de-final.

"Estamos a mover-nos em direção à possibilidade de realizar os eventos desportivos e as competições exclusivamente à porta fechada, mas dando também indicações precisas com respeito à prevenção da saúde que dizem respeito às respetivas equipas e staff", explicou Vincenzo Spadafora, Ministro da Juventude e Desportos.

Em Itália, o Covid-19 já afetou o calendário de várias competições - na Liga italiana vários jogos já foram cancelados, o caso mais recente é o Juventus-Inter, no último fim de semana.