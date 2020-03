Vários tornados invadiram o Tennessee esta terça-feira, vitimando 25 pessoas, destruindo prédios e derrubando linhas energéticas, horas antes do estado do sul ir às urnas, no âmbito das primárias da “super terça-feira”. A hora de votação foi estendida devido aos tornados.

Por sua vez, dezenas de milhares de residente ficaram sem luz em casa, relataram as autoridades. Por volta de 50 edifícios colapsaram em Nashville.