Silas assinou esta quarta-feira a rescisão do contrato que o ligava ao Sporting até ao final da época, com mais uma de opção.

O treinador já tinha anunciado a saída do clube, independentemente do resultado do encontro em Famalicão, que os leões perderam, esta terça-feira, por 3-1, referente à 23.ª jornada da Liga.

Silas chegou ao Sporting no final de setembro e despede-se 28 jogos depois, com 17 vitórias, oito derrotas e três empates.

Espera-se agora a oficialização da contratação de Rúben Amorim, inicialmente prevista para hoje, mas que deverá acontecer apenas esta quinta-feira, em consequência da operação Fora de Jogo, da Autoridade Tributária.