O aumento do número de pedidos de informação sobre viagens e cancelamentos de reservas nos últimos dias levou a Deco a criar uma linha telefónica de apoio aos viajantes – a linha “Dúvidas sobre viagens Covid-19” está disponível através do 213 710 282 e funciona nos dias úteis, entre as 10H00 e as 18H00.

Ao i, Paulo Fonseca, coordenador do departamento jurídico da Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, esclareceu que a linha de apoio ao viajante pretende “prestar esclarecimentos sobre as dúvidas que envolvem a realização de viagens” e também “apoiar os consumidores” que, neste momento, não estão a conseguir obter aquilo a que têm direito, na sequência do cancelamento ou adiamento de uma viagem ou pacote turístico.

O responsável confirmou que a Deco já reuniu com a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) no sentido de “serem encontradas respostas concertadas para as situações dos pacotes turísticos”.

Paulo Fonseca admite ainda que o reembolso na sequência do cancelamento de viagens ou pacotes turísticos vai sempre “depender de cada caso e circunstância”. O dirigente explica que, para tal, é necessário que se esteja “perante uma situação extraordinária e inevitável” e que “essa circunstância deve sempre estar contemplada nos portais oficiais”. Neste momento, tal só acontece com China e Itália.

Para já, o Portal das Comunidades ainda não incluiu Espanha nos destinos a evitar, o que tem levantado preocupações – uma vez que se trata do principal destino das viagens de finalistas de estudantes agendadas para as férias da Páscoa. Paulo Fonseca reforça “que todos devem estar concertados” e que “é fundamental os portais estarem atualizados” com as informações mais relevantes. Na sequência desta situação, o dirigente pediu uma reunião com o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A Deco também solicitou encontros com caráter de urgência com as principais companhias áreas a operar em Portugal – como a TAP e a Ryanair –, para perceber que medidas estão ser ponderadas no caso de virem a existir cancelamentos de viagens por parte de passageiros ou a supressão de voos na sequência do surto do novo coronavírus.