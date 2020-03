Iker Casillas confirmou, esta quarta-feira, que a sua casa foi alvo de buscas, no Porto, através das redes sociais. O ex-guarda redes do FC Porto revela que as autoridades lhe pediram diversos documentos e garante total colaboração com a investigação.

"Esta manhã, as autoridades lusas vieram a minha casa no Porto, tal como foram a outras 76 casas de sociedades desportivas, jogadores e clubes, para pedir os meus documentos. Estou à sua total disposição. A transparência é um dos meus princípios", pode ler-se na página pessoal do Twitter do espanhol.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) confirmou, esta quarta-feira, que está a levar a cabo a Operação Fora de Jogo, devido a crimes relacionados com negócios de futebol profissional.