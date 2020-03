A chegada do coronavírus à Europa, incluindo a Portugal, tem causado alguma preocupação e levou o Eurogrupo a realizar uma teleconferência para “coordenar as respostas nacionais” de cada país no que diz respeito ao vírus. O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, explicou que “este surto está a ter um impacto negativo na economia global, mas a extensão e a duração do problema ainda é incerteza nesta altura”. O também ministro das Finanças português prometeu que a situação está a ser monitorizada de perto. “Asseguro que nenhum esforço será poupado para conter a doença, para providenciar serviços de saúde e sistemas de proteção para os civis, de forma a apoiar a população das áreas mais afetadas e para salvaguardar as nossas economias de mais danos”, disse Centeno.

Quanto ao impacto do Covid-19 para a economia portuguesa, Mário Centeno entende que “ainda é cedo para fazer as contas”.

Apesar de Portugal ter ganho fôlego na economia no final do ano passado “essa aceleração manteve-se ao longo dos primeiros meses do ano”, pelo que o impacto não é ainda visível em números. No entanto, Centeno admite que “obviamente não quer dizer que o impacto global que esta situação coloca não se venha a sentir em Portugal também”. E caso aconteça, o país está preparado para atuar: “O trajeto da consolidação das contas públicas [...] permite a Portugal ter hoje a capacidade para reagir a estas situações imprevistas sem comprometer de maneira nenhuma a sustentabilidade das finanças públicas”, prometeu o ministro.

Entretanto, o Fundo Monetário Internacional (FMI) admitiu que o crescimento mundial este ano será inferior ao do ano passado por causa do vírus. No entanto “é difícil prever quanto”, disse a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva.

Numa conferência conjunta com o dirigente do Banco Mundial, David Malpass, Georgieva admitiu ainda que o contágio que atinge circuitos de oferta e procura “exige uma resposta a nível mundial”.

Recorde-se que o FMI previa um crescimento de 3,3% para este ano, valor que estaria acima dos 2,9% em 2019.