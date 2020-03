Já falámos neste tema algumas vezes mas, porque nunca é demais e porque cada vez se fala mais em evitar desperdícios, e agora inspirada nas Beas e Eunices deste mundo, sem dúvida que é um tema de que vale sempre a pena falar. O desperdício alimentar é algo que me perturba imenso: venho de um lugar onde as pessoas morrem de fome. Segundo números da ONU, a fome atinge mais de 820 milhões de pessoas no mundo. E há dados que apontam para que Portugal desperdice um milhão de toneladas de alimentos por ano.

E porque ser saudável é ser consciente e tomar uma atitude, aqui ficam algumas das minhas dicas práticas para evitar desperdícios na cozinha:

Faça o seu menu da semana, sempre baseado no que já tem.

Inclua na sua lista ingredientes root to stem e nose to tail.

Seja criativo na reutilização dos restos.

Dê preferência aos produtores locais.

Organize as gavetas e prateleiras, o que facilitará a conservação dos alimentos.

Comece por escolher uma e crie o hábito, para que se torne parte integrante da sua vida. Depois, tudo se torna mais fácil.

Sopa de Vegetais com Pistácios Esquecidos

Ingredientes

1 fio de azeite

2 dentes de alho esborrachados

1 alho-francês cortado em rodelas

1 talo de aipo cortado

2 cenouras médias cortadas

2 nabos grandes em cubos

Folhas de nabiça ou espinafre, o que tiver de restos no frio

1 l de água quente (pode optar por um caldo de vegetais)

1 mão-cheia de pistácios naturais (aqueles moles que estavam esquecidos na despensa e que já ninguém quer comer)

Sal rosa q.b.

Pimenta-preta de moinho q.b.

Método

Lave bem os ingredientes. Num tacho coloque os 6 primeiros ingredientes e tempere. Note que eles são comestíveis da raiz à haste.

Adicione a água ou caldo e deixe ferver durante 15 minutos sensivelmente. Acrescente os verdes e alguns pistácios, coloque a tampa e desligue o lume. Deixe mais uns 10 minutos.

Passe no liquidificador. Sirva com coentros ou hortelã fresca, sementes de abóbora e o resto dos pistácios grosseiramente picados. Tempere com azeite, limão, sal e pimenta.