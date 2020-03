Um ex-gestor da sucursal espanhola do Novo Banco terá burlado 80 clientes num valor de cerca de 50 milhões de euros através de um esquema piramidal, noticiou o Eco. O caso foi descoberto depois de o antigo gestor do banco ter confessado o esquema junto das autoridades espanholas.

Assim que soube do caso, o CEO António Ramalho viajou na segunda-feira até Espanha para tratar do assunto diretamente, numa viagem que contou ainda com a presença do administrador Vítor Fernandes. De acordo com o mesmo site, o caso foi descoberto há semanas. mas o esquema terá durado mais de uma década. Até ao momento, segundo o mesmo, ainda não são são conhecidos os valores reais da burla.

O Eco avança que em Espanha já se fala em Lobo de Wall Street para este caso. E explica a história: Jacobo Vidal, com cerca de 40 anos, trabalhava na agência da sucursal espanhola do Novo Banco desde 2003 e terá atraído clientes usando grandes quantias de dinheiro oferecendo retornos de investimento até 14%, uma percentagem muito acima daquela que é praticada no mercado.

Como funcionava? Investia as poupanças em produtos de risco e foi ocultando as perdas através da falsificação dos relatórios que enviava aos clientes. O balcão fechou em dezembro do ano passado.