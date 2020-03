Moussa Marega reagiu, através das redes sociais, à decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em aplicar uma multa ao Vitória SC de 714 euros depois dos incidentes registados na 20.ª jornada do campeonato português e que levaram o avançado do FC Porto a abandonar o campo.

"Não! É muito! Liga Portugal, posso pagar por eles?", escreveu no Instagram.

Recorde-se que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol penalizou os vimaranenses por várias irregularidades. Os insultos racistas a Marega valeram uma multa de apenas 714 euros.

Outras multas prendem-se com os seguintes factos: deflagramento de potes de fumo e flashlights (4017 euros), Entrada de materiais pirotécnicos (3392), arremesso de dois fachos (2678) e arremesso de cadeiras (7140).