Para 2020 está prevista uma escalada de tensões comerciais que resultarão na persistência da incerteza económica e política globais para as empresas multinacionais. Esta é uma das principais conclusões do relatório da Marsh, consultora de risco e corretagem de seguros.

Os dados constam no Mapa de Risco Político 2020, cujas conclusões garantem ainda que se espera que a transição rumo a uma ordem mundial multipolar vista em 2019 – com os múltiplos desafios associados ao multilateralismo e ao comércio livre – se agrave em 2020, especialmente com a aproximação das eleições presidenciais norte-americanas em novembro.

Mas não só. O relatório avança ainda que Hong Kong regista a segunda posição no índice de pontuação global de risco político a curto-prazo (STPRI) – logo a seguir ao Sudão – depois de meses marcados por protestos que aumentaram a tensão entre as relações com China.

Além disso, na sequência do Brexit, as negociações do Reino Unido sobre o futuro da sua relação com a Europa continuarão a dominar o panorama de risco político nesta região.

É ainda esperado que as relações entre os Estados Unidos da América e o Irão e a tensão entre a Rússia e o Ocidente continuem durante este ano.

No que diz respeito a Portugal, o relatório explica que “é provável que Portugal se mantenha mais 4 anos sob mandato de um governo de esquerda, prudente em termos fiscais, liderado pelo primeiro-ministro António Costa, cujo Partido Socialista ganhou mais 22 lugares no Parlamento Português num universo de 230 deputados, após as últimas legislativas em outubro de 2019. O governo minoritário de António Costa irá apoiar-se num pequeno grupo de partidos à esquerda para conseguir governar numa base de acordos de incidência pontual, embora a Fitch Solutions acredite que este sistema apenas se provará sustentável no decorrer do mandato parlamentar. Isto fará com que o governo continue com uma política fiscal prudente, reduzindo a dívida pública e o desemprego em 2020 e nos anos subsequentes”.

“Embora o Mapa de Risco Político deste ano trace um panorama de desafios económicos e geopolíticos, existem ainda importantes áreas de oportunidade para empresas que estão preparadas para navegar num ambiente de risco dinâmico e complexo”, refere Carlos Figueiredo, diretor de Financial Risks & Specialties da Marsh Portugal. “Desenvolver um conhecimento mais aprofundado sobre os riscos políticos que as empresas enfrentam, em paralelo com um seguro de risco político, pode ajudar as organizações a gerir a sua exposição a este risco e a compreender inteiramente as oportunidades de crescimento global do negócio e qual o seu investimento”, disse ainda.