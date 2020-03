São várias as recomendações da DGS como forma de prevenção para o Covid-19, mas quando falamos de pais e filhos há exemplos específicos dos métodos que devem ser adotados. Ao i, a psicóloga infantil Rita Jonet explicou que o principal é “não dramatizar”. “O nosso papel é desdramatizar”, começou por dizer, sublinhando que o mais importante é tentar explicar aos filhos que a vida tem altos e baixos. “O assunto deve ser falado à frente deles naturalmente e, se os pais sentirem que as crianças estão com medo, contem histórias, façam brincadeiras para tentar anular um pouco o alarmismo”, revelou.

Apesar disso, o tempo que os pais têm para os filhos tem-se mostrado cada vez menor. No entanto, não é antes de dormir que os progenitores devem falar com as crianças sobre o coronavírus. “Os pais às vezes só à noite é que têm tempo de estar com os filhos, mas sobre o Covid-19 acho que não se deve falar nessa altura. Talvez à hora do banho. À noite tem de ser algo mais descontraído para ajudá-los a adormecer”, reforçou Rita Jonet, cujo trabalho diário é desenvolver estratégias para lidar com a esfera mental das crianças, bem como encontrar respostas para como um surto pode afetar o dia a dia.

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, garantiu ontem que estão a ser trabalhadas todas as orientações direcionadas às escolas de norte a sul do país. “Estamos a seguir todas as indicações da DGS para apetrechar as escolas com a melhor informação. Continuamos a trabalhar para que essas orientações cheguem aos estabelecimentos de ensino com clareza: o que fazer, como fazer e quando fazer”, sublinhou à Lusa. Também António Cardoso, presidente da Câmara de Vieira do Minho, foi questionado acerca do Covid-19, particularmente em relação ao caso de dois alunos de uma escola que foram aconselhados a ir para casa, depois de terem estado em Milão. “Não há qualquer sintoma nem há nada. As crianças foram aconselhadas a ir para casa uma semana, os pais aceitaram e felizmente está tudo a correr bem”, disse.