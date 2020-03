As empresas do setor dos seguros anunciaram estar a cumprir à risca as recomendações do Governo para fazer face ao novo surto do coronavírus. Em comunicado enviado às redações, a Associação Portuguesa de Seguradores informou que “as empresas de seguros que operam em Portugal manifestaram já ao Governo o seu empenho firme em colaborar na implementação das medidas recomendadas pelas autoridades públicas para controlar a propagação do Covid-19”.

A associação acrescenta que as seguradoras “já adotaram os planos internos alinhados com os procedimentos de prevenção, controlo e vigilância recomendados na orientação 006/2020, de 26.02.2020 da DGS”. Apesar das medidas, a “atual situação não motivou, até à data, qualquer alteração de procedimentos relativamente aos contratos de seguros vigentes, nem quanto ao pagamento das despesas e indemnizações contratualizadas”, lê-se na nota.

As empresas de seguros garantem que “têm vindo a prestar todo o apoio e esclarecimentos necessários aos respetivos clientes e assim continuarão a fazê-lo” e recordam que os atuais procedimentos estão a ser “exemplarmente” cumpridos, tal como já havia acontecido em situações semelhantes, como nos casos da SARS (em 2002 e 2003), da gripe das aves (de 2004 a 2006) e mais recentemente do vírus da gripe A (em 2009 e 2010).