O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo de Aviação Civil (SNPVAC) colocou em cima da mesa a possibilidade de avançar para uma greve de trabalhadores da TAP, devido ao que considera serem os “aos constantes atropelos ao Código do Trabalho, bem como ao incumprimento do Acordo de Empresa estabelecido, e ao desrespeito verificado pelos tripulantes de cabine da TAP”.

Em comunicado, o SNPVAC adianta que o cenário de paralisação será discutido em Assembleia Geral de Emergência, agendada para dia 12 de março, no Centro de Congressos de Lisboa.

“O incumprimento do acordo de empresa já motivou inclusivamente um pedido de mediação de conflitos ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que se verificou ineficaz pois a transportadora aérea recusou aceitar o estabelecido no acordo de empresa, apresentando uma proposta muito abaixo daquilo que está descrito no acordo de empresa”, lê-se na nota do sindicato.

Em fevereiro, membros do SNPVAC reuniram com a European Cabin Crew Association (EurECCA) e alertaram a entidade relativamente a estas questões. Na sequência do encontro, Annette Groeneveld, presidente da EurECCA, demonstrou a preocupação da associação e comprometeu-se a abordar este tema junto das instâncias competentes na União Europeia.