A negociação das ações do Sporting foram suspensas anunciou, esta quarta-feira, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliário (CMVM). A suspensão ocorre um dia depois de Silas ter anunciado a sua saída do clube com a contratação de Rúben Amorim para o comando da equipa técnica.

"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações do Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, até à divulgação de informação relevante sobre o emitente", refere a nota da CMVM.

Recorde-se que esta terça-feira a imprensa avançou a notícia de que Rúben Amorim será o novo treinador do Sporting. A informação foi mais tarde confirmada por Silas, após a derrota dos leões frente ao Famalicão por 3-1.

Até ao momento, nada foi oficializado pelo clube.