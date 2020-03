O ex-braço direito de Barack Obama, Joe Biden, teve uma noite feliz conquistando a maioria dos estados, num total de 14, que escolheram ontem o seu candidato nas primárias do Partido Democrata, é daqui, embora faltem largas semanas, que sairá o adversário de Donald Trump nas próximas eleições nos EUA.

Os resultados ainda não estão todos fechados, mas até agora a ‘super terça-feira’ serviu apenas para dilatar a diferença entre a preferência dos delegados em Joe Biden e Bernie Sanders, em relação a Michael Bloomberg e Elizabeth Warren.

A recente desistência de outros dois candidatos, Pete Buttigieg e Amy Klobuchar, parece ter sorrido a Joe Biden, candidato que passaram a apoiar, e isso influenciou provavelmente os resultados de ontem e que deram a vitória ao antigo Vice-Presidente dos EUA na maioria dos Estados.

Mas Bernie Sanders tinha um trunfo na manga ao ganhar a Califórnia, o estado com mais delegados em jogo (415). Por outro lado, no Texas, o segundo estado com mais delegados (228), a corrida foi mais renhida e houve emoção até ao fim, mas terá sido Biden a levar a taça.

Quanto a números finais na contagem dos delegados, tem de se esperar que os votos sejam todos escrutinados, o que até poderá demorar dias. Sublinhe-se que para a semana há nova etapa das primárias. Resta saber se a corrida ainda será a quatro.