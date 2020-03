Está confirmado mais um caso positivo de Covid-19 em Portugal. O doente, que é o quinto caso confirmado, está no hospital de São João, no Porto.

Trata-se de um português. de 44 anos, que esteve em Itália.

"Um homem de 44 anos que veio de Itália e está no Centro Hospitalar Universitário de São João. A situação clínica está estável", refere uma nota da Direção-Geral da Saúde (DGS)

Recorde-se que até ao momento estavam confirmados quatro casos do novo coronavírus no país, dos quais não resultou nenhuma vítima mortal. Todas as pessoas afetadas pelo Covid-19 são do sexo masculino. Destes quatro casos, duas das vítimas residem no Porto, uma em Lisboa e uma em Coimbra. Duas delas estão na faixa etária dos 30 aos 39 anos, uma na dos 40 aos 49 anos e uma tem mais de 60 anos de idade. Duas das vítimas estiveram em viagem em Itália e em Espanha, onde foram contaminadas com o novo coronavírus. As outras duas estiveram em contacto com pessoas que estavam infetadas em território português.

Apenas duas das quatro vítimas até então confrimadas apresentam sintomas como febre, tosse e dores musculares e apenas uma se queixa de dores de cabeça e de fraqueza generalizada.