A Direção Geral da Saúde enviou o Boletim Epidemiológico sobre o Covid-19 em Portugal, com dados obtidos até às 16h00 desta terça-feira, esta noite, às redações.

De acordo com o ministério, até ao momento foram confirmados 4 casos do novo coronavírus no país, dos quais não resultou nenhuma vítima mortal. Desde janeiro de 2020, 101 pessoas foram suspeitas de estarem infetadas com o Covid-19, responsável pela morte de mais de 3000 pessoas em todo o mundo.

Todas as pessoas afetadas pelo Covid-19 são do sexo masculino. Duas das vítimas residem no Porto, uma em Lisboa e uma em Coimbra. Duas delas estão na faixa etária dos 30 aos 39 anos, uma na dos 40 aos 49 anos e uma tem mais de 60 anos de idade.

Duas das vítimas estiveram em viagem em Itália e em Espanha, onde foram contaminadas com o novo coronavírus. As outras duas estiveram em contacto com pessoas que estavam infetadas em território português.

Apenas duas das quatro vítimas apresentam sintomas como febre, tosse e dores musculares e apenas uma se queixa de dores de cabeça e de fraqueza generalizada.