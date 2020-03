O Vitória de Guimarães foi multado em um total de 17 941 euros na sequência do jogo com o FCPorto, da 20.ª jornada do campeonato português.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol penalizou os vimaranenses por várias irregularidades, destacando-se os insultos racistas a Marega e que valeram uma coima de... 714 euros.

Outras multas prendem-se com os seguintes factos: deflagramento de potes de fumo e flashlights (4017 euros), Entrada de materiais pirotécnicos (3392), arremesso de dois fachos (2678) e arremesso de cadeiras (7140).