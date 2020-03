Quando, no dia 28 de abril de 1990, Anfield explodiu de vermelho berrante após a vitória do Liverpool sobre o Queens Park Rangers por 2-1, tirando proveito do empate concedido pelo seu adversário direto pela liderança, o Aston Villa, frente ao Norwich (3-3), os adeptos de Merseyside comemoraram não apenas o título de campeões de Inglaterra como o facto de a sua equipa ser cada vez mais a maior de todos os campeões ingleses, somando o 18.o troféu, deixando o Arsenal (8) e o Manchester United (7) a uma distância que parecia impossível de transpor. Os que nunca caminham sozinhos caminhavam efetivamente sozinhos: sete vezes campeão no espaço de dez anos. Uma superioridade assustadora.

No meio dos festejos não havia quem pudesse adivinhar que seriam precisos 30 anos para estarem perto de outro dia igual, mesmo que este fim de semana o Watford tenha posto um pouco de água fria sobre a fervente alacridade dos rapazes de Jürgen Klopp, aplicando-lhes a primeira derrota na Premier League, e logo por 3-0.

O tempo passou de forma inexorável, como é seu hábito. Nomes como Bruce Grobelaar, Alan Hansen, Steve Nicol, John Barnes, Ray Houghton, Jan Molby, Ronnie Whelan, John Aldrige, Peter Beardsley, Ian Rush ou Kenny Dalglish (que além de jogar ocupava o cargo de treinador) bailam-nos na memória, numa dança de futebol encantador, mas cada vez mais perdidos entre brumas. Daí para cá, os vermelhos de Anfield deixaram de ser os campeões dos campeões: o Manchester United passou a dominar a liga inglesa e, em 2010-11, cumpriu finalmente o seu destino de ultrapassar os seus grandes rivais do noroeste em número de títulos. Hoje soma 20 e a guerra está à beira de reacender-se.

Realidade diversa A realidade do futebol em Inglaterra era bem diversa há 30 anos. Ainda não nascera aquilo que hoje o mundo conhece como Premier League (seria implantada a partir da época de 1992-93, com o Manchester United a sair conquistador da primeira edição – já agora, sublinhe-se que o Liverpool nunca ganhou a prova sob esta nomenclatura) e o mais tarde tão poderoso Chelsea tinha emergido da ii Divisão, obtendo um muito honroso quinto lugar final.

As equipas de Inglaterra estavam ainda suspensas das provas europeias, por causa da tragédia de Heysel Park, que tivera lugar cinco anos antes. Os dois parceiros de Manchester dedicaram-se a uma luta muito particular pela pechincha do 13.o posto, com o United a levar vantagem sobre o City apenas por diferença de golos. O Aston Villa, com um David Platt em forma supimpa, fora o único a dar autêntico combate ao Liverpool, ainda assim chegando à meta com nove pontos de atraso, mais sete do que o terceiro classificado, o Tottenham.

Alex Ferguson ganhava finalmente um troféu ao comando do United: a Taça de Inglaterra, batendo o Crystal Palace em Wembley por 3-0 no jogo de desempate, após um 3-3 no primeiro embate. Aliás, essa FA Cup teve duas das mais entusiasmantes meias-finais das últimas três décadas. O Liverpool foi eliminado pelo Crystal Palace por 3-4; horas mais tarde, Manchester United e Oldham Athletic empataram 3-3. Depois, o United resolveu no jogo de desempate: 2-1. Ferguson vivia, quem diria!, dias complicados, fortemente criticado por não conseguir apresentar um futebol atraente e não mostrar qualquer evolução em relação ao que o seu antecessor, o emblemático Ron Atkinson, tinha feito. Depois tratou de ser campeão por 13 vezes, ganhar cinco Taças de Inglaterra, duas Ligas dos Campeões e cinco Taças da Liga, pelo meio de outras minudências.

Kenny Dalglish assumiu o cargo de jogador-treinador do Liverpool após a resignação de Joe Fagan em consequência da final de Bruxelas com a Juventus. Com ele, os reds foram campeões em 1985–86, 1987–88 e 1989–90, e venceram a FA Cup em 1985–86 e 1988–89. No dia 22 de fevereiro de 1991, após um impressionante 4-4 em Goodison Park, frente aos vizinhos do Everton, para a Taça, num jogo em que recuperou de quatro desvantagens, decidiu sair. O Liverpool comandava o campeonato com três pontos de avanço. O Arsenal seria campeão. Dalglish voltaria ao lugar dez anos mais tarde, mas apenas por uns meses.

Estar 30 anos sem ganhar o campeonato não é nada que dignifique os homens que não caminham sozinhos. Mesmo sabendo que no fim da tempestade há um céu de ouro e o cantar de prata da cotovia: “At the end of a storm/ There’s a golden sky/ And the sweet silver song of a lark...” As vitórias na Liga dos Campeões em 2005 e 2019 serviram para apaziguar essa mágoa. Mas está na altura de o clube se reencontrar com o seu destino: “Walk on/ Walk on/ With hope/ In your heart/ And you’ll never walk alone...”