Cristiano Ronaldo utilizou a sua conta oficial de Twitter para reagir ao internamento da mãe, Dolores Aveiro, que sofreu um AVC, esta madrugada.

"Obrigado por todas as suas mensagens de apoio à minha mãe. Ela está estável e a recuperar no hospital", afirma o jogador português. CR7 agradeceu, em nome da família, o trabalho da equipa médica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde Dolores está hospitalizada e pediu privacidade aos seus seguidores e fãs.

Cristiano Ronaldo viajou para a Madeira esta tarde, juntamente com Georgina Rodríguez e o seu pelo filho mais velho, Cristianinho, para ver a mãe.