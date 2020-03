O primeiro-ministro, António Costa, garantiu que não faltará dinheiro para lidar com a epidemia do Covid-19 "Esse será o último dos problemas", disse António Costa, durante uma visita ao Hospital de São João, no Porto.

O chefe do Governo esteve naquela unidade hospitalar para visitar uma das duas pessoas em Portugal com diagnóstico confirmado de Covid-19.

"Pareceu estar com um bom estado de saúde e comunicámos por gestos", disse o primeiro-ministro, acrescentando que "confortado com as garantias que foram dadas" em relação à capacidade do hospital para lidar com o surto.

“O hospital tem de poder gradualmente ir aumentando as áreas reservadas para quem tenha suspeita de estar contaminado com o novo coronavírus ou esteja, efetivamente, contaminado e possa ir escalando essa capacidade de acolhimento em função das necessidades", sublinhou.