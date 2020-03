Os ministros das Finanças do G7, grupo dos países mais industrializados do mundo, reuniram-se, ontem, por teleconferência para avaliar medidas para conter o impacto provocado pelo novo coronavírus, mas optaram por adiar ações concretas. Após a reunião, os representantes afirmaram estar atentos à propagação do surto, mas não adiantaram medidas para fazer face às consequências económicas resultantes da epidemia.

A teleconferência foi liderada por Steven Mnuchin, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e por Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana Fed). Após a reunião, Steven Mnuchin emitiu um comunicado onde afirmou que os ministros das Finanças do G7 e Governadores do Banco Central estão “a monitorizar de perto a propagação do Covid-19 e o seu impacto nos mercados e condições económicas”. “Juntamente com o fortalecimento dos esforços para expandir os serviços de saúde, os ministros das Finanças do G7 estão prontos para tomar ações, incluindo medidas orçamentais quando apropriado, para ajudar na resposta ao vírus e apoiar a economia durante esta fase”, lê-se no comunicado.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos reafirmou o “compromisso de usar todas as políticas apropriadas e ferramentas para alcançar um crescimento forte e sustentável e salvaguardar contra riscos de queda”.

O Fed não esperou mais e anunciou medidas concretas, através de um corte de 50 pontos base na taxa de juro diretora dos Estados Unidos, para um intervalo entre 1% e 1,25%. É a primeira vez que o Fed declara uma medida urgente depois da crise financeira de 2008. Na mesma linha, Austrália e Malásia também cortaram as suas taxas de juros diretoras.

Na segunda-feira, Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial haviam confirmado disponibilidade para usar os seus instrumentos de emergência para dar apoio aos países que necessitem. As duas entidades admitiram especial atenção aos países “onde os sistemas de saúde são mais fracos e as pessoas mais vulneráveis”. FMI e Banco Mundial garantem usar todos os “instrumentos disponíveis”, incluindo financiamento de emergência, aconselhamento político ou assistência técnica.