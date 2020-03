Um navio de cruzeiro alemão com 1200 passageiros está atracado no sul da Noruega, à espera de resultados de testes feitos a dois passageiros, que se suspeitava estarem infetados com Covid-19.

A empresa alemã que detém o navio ‘Aida Aura’ alertou as autoridades da cidade Haugesund, a 110 quilómetros a sul de Bergen, a segunda maior cidade da Noruega, para o facto de os passageiros em causa terem contactado, fora do barco, com uma terceira pessoa cujos testes deram positivo para o coronavírus.

Um médico do município norueguês avaliou os restantes passageiros e nenhum manifestava sintomas da doença.

"Os convidados [passageiros] foram contactados pelas autoridades de saúde da Alemanha como parte de uma investigação de rotina sobre a situação médica. Todos os convidados a bordo foram informados e permanecem a bordo, sem visitas à cidade", lê-se no comunicado da empresa alemã.

Os dois passageiros em causa foram testados em terra e os resultados deverão ser conhecidos ao final do dia.