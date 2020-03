As primárias democratas podem resumir-se a esta noite eleitoral: a conhecida “super terça-feira”, onde 14 estados e territórios vão a votos para escolher a nomeação presidencial do partido. Com 1357 delegados em disputa (um terço do total), o senador do Vermont Bernie Sanders pode arrecadar uma vantagem inultrapassável pelos restantes adversários e afirmar-se definitivamente como o nomeado para enfrentar Donald Trump, em novembro. Mas vamos com calma.

O senador independente, na teoria, tem a hipótese de vencer em quase todos os estados esta noite (com exceção do Alabama). Mas as desistências do ex-presidente da Câmara de South Bend, no Indiana, Peter Buttigieg, e da senadora do Minnesota Amy Klobuchar podem complicar as contas, abrir espaço para Joe Biden estreitar a corrida e reduzir ainda mais o jogo a dois polos: um candidato moderado contra um candidato progressista.

Biden ganhou impulso depois da sua grande vitória na Carolina do Sul, no sábado, voltando a aparecer como o grande favorito da ala moderada do partido – após os deprimentes quarto lugar no Iowa e quinto em New Hampshire. Com isto, o tema de quem consegue capturar o voto afro-americano (as primárias democratas da Carolina do Sul têm cerca de 50% de eleitores negros, vistos como cruciais para os democratas) voltou a estar em cima da mesa: o vice de Obama aposta muito em estados com uma demografia semelhante à da Carolina do Sul, pois é popular entre o eleitorado afro-americano.

Dando um exemplo do que poderá ser a tónica do resto da corrida para a nomeação presidencial, Biden aproveitou a vitória para apontar baterias ao senador socialista, vincando a disputa ideológica vigente no seio do partido nestas primárias. “Se os democratas querem um nomeado que seja democrata, que foi democrata a vida inteira, um democrata orgulhoso, um democrata Obama-Biden, juntem-se a nós”, disse o ex-vice no discurso de vitória.

Mas segundo sondagens nacionais realizadas recentemente – não existem primárias a nível federal, por isso, estes números podem ser enganadores –, o vice de Barack Obama encontra-se atrás de Bernie Sanders. Incluindo na Califórnia, estado com maior número de delegados em disputa esta noite e onde a campanha do senador independente investiu muito: aqui, dada a composição demográfica, a sua coligação entre eleitores (jovens) brancos liberais e eleitores latinos poderá ter maior eficácia. Segundo a sondagem da Universidade de Berkeley feita na semana passada para o Los Angeles Times, Sanders conta com 34% das intenções de voto no estado californiano, contra os 17% de Biden e da senadora do Massachusetts Elizabeth Warren.

“Com base nos seus [de Sanders] 34% de apoio na sondagem, este estado sozinho [Califórnia] dar-lhe-á, provavelmente, mais de 10% dos 1991 delegados de que necessita para ganhar a nomeação na convenção nacional deste verão”, refere o diário de Los Angeles. E não é só nas sondagens que Sanders tem vantagem. Segundo a Advertising Analytics, o senador independente despendeu sete vezes mais dinheiro do que Biden em anúncios de rádio e televisão – cruciais para se ter visibilidade – nos estados da “super terça-feira”. Ao contrário, Biden apostou tudo nas últimas primárias. “Investiram tudo o que tinham na Carolina do Sul à custa de tudo o resto, porque sabiam que era o único caminho”, explicou ao New York Times Pattis Solis Doyle, estratega democrata e antiga gestora de campanha de Hillary Clinton.

Cientes de que Sanders poderá entrar na manhã de quarta-feira como o nomeado para enfrentar Trump, a cúpula do Partido Democrata já se prepara estrategicamente com base nessa premissa. Ou seja, o epíteto de socialista democrático e, consequentemente, o programa do senador não agradam às hostes do partido: Sanders tem o apoio de apenas nove congressistas democratas, tanto na Câmara dos Representantes como no Senado, segundo o Politico. Precavendo-se, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, na quinta-feira, garantiu que o partido se iria unir à volta do seu nomeado, mas que a agenda dos congressistas democratas da câmara baixa ia seguir a sua própria lógica e interesses – continuando o argumento de que Sanders, ou o seu programa, não é elegível.

“A minha responsabilidade é garantir que os eleitos da última vez retornem ao Congresso, mantenham a maioria e aumentem os nossos números”, disse Pelosi. “Temos de ganhar em certas áreas. Não dependemos do voto popular no país ou num estado em particular, em termos do Colégio Eleitoral. Somos de distrito por distrito”.

Há, porém, um novo candidato a entrar em jogo esta terça-feira que tem de ser tido em conta: Michael Bloomberg, ex-presidente da Câmara de Nova Iorque. O oitavo homem mais rico do mundo em 2019, segundo a Forbes, não foi às urnas nas quatro primeiras primárias, materializando uma estratégia muito invulgar. Bloomberg nem estava no mapa há pouco mais de um mês por apostar todas as fichas nesta noite, tendo participado apenas nos últimos dois debates.

Com recursos praticamente inesgotáveis (e com Bloomberg disposto a usá-los), o multimilionário montou um incrível exército de este a oeste do país: tem 24 escritórios de campanha na Califórnia e 19 no Texas. Muito mais do que Biden, por exemplo, que tem um escritório na Califórnia e quatro no Texas. Isto sem compararmos os montantes gastos em propaganda (ver página anterior). Em anúncios de rádio e de televisão gastou 100 vezes mais do que o ex-vice-presidente nos estados em disputa esta noite, segundo a Advertising Analytics.