A taxa de desemprego na Zona Euro foi de 7,4% em janeiro, segundo divulgou esta terça-feira o Eurostat. Este valor representa um valor estável, em comparação com o anterior mês de dezembro, e uma descida homóloga, face aos 7,8% registados em 2019.

Segundo o gabinete estatístico europeu, este é o valor da taxa de desemprego mais baixo da Zona Euro desde maio de 2018. Segundo o Eurostat, em janeiro havia 12,179 milhões de pessoas desempregadas na Zona Euro (uma queda de 593 mil face ao mesmo mês do ano anterior).

Já o desemprego na União Europeia a 27 foi de 6,6% em janeiro deste ano, um valor estável em comparação com dezembro do ano anterior e uma descida em relação aos 6,9% verificados em janeiro de 2019. Segundo o Eurostat, no primeiro mês de 2020 14,086 milhões de cidadãos europeus na União Europeia a 27 estavam desempregados (uma descida de 746 mil em relação a janeiro de 2019).

Os Estados membros com maior taxa de desemprego registado foram Grécia (16,5% em Novembro de 2019) e Espanha (13,7%). Aqueles com menor desemprego foram República Checa (2,0%), Polónia (2,9%) e Países Baixos (3,0%).

De acordo com o Eurostat, a taxa de desemprego de Portugal em janeiro ficou em 6,9%.