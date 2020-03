Para 2020, a Comissão Europeia estima que, dentro dos países da coesão, só Espanha cresça menos do que Portugal. Extrapolando os resultados dos últimos quatro anos para o futuro, até 2024, Portugal seria ultrapassado pela Hungria, Roménia, Polónia e Letónia, ficando a ser um dos quatro países mais pobres da UE, alerta o Forum para Competitividade.

E os riscos não ficam por aqui. Em 2031, seria a vez da Croácia nos ultrapassar e a própria Grécia também o poderia fazer na próxima década, tendo em conta as previsões mais recentes da CE. "Portugal ficaria então o segundo país mais pobre da UE, só à frente da Bulgária, passando para o último lugar dentro de vinte anos", alerta a nota de conjuntura.

Face a este cenário, a entidade liderada por Pedro Ferraz da Costa diz que não possível "ficar parado à espera que todo este desastre se concretize sem fazer nada para o contrariar. Impõe-se estudar o que está a ser feito nos países da Coesão, para que eles consigam tão bons resultados e Portugal compare tão mal com eles. O Forum para a Competitividade está disponível para integrar este grupo de trabalho e contribuir para impedir este empobrecimento relativo do país".

De acordo com a entidade, este grupo de trabalho deveria envolver o trabalho em conjunto entre o Ministério da Economia (focado nos resultados) e o dos Negócios Estrangeiros (para facilitar a recolha de informação), aberto à sociedade civil, incluindo universidades, associações patronais, centrais sindicais (se estiver disponíveis para pressionar as alterações que permitem aumentos salariais muito maiores nos países de referência do que em Portugal), etc.

Deste grupo de trabalho deveria sair recomendações de curto prazo, nomeadamente sobre a simplificação de licenciamentos e de burocracia em geral. De médio prazo para fazer as taxas de imposto praticadas em Portugal convergirem com os dos países da coesão será necessário, primeiro, criar margem orçamental para isso, o que não se conseguirá no imediato. E de longo prazo, em que "uma das principais vantagens dos nossos concorrentes diz respeito ao nível de escolaridade, sendo importante um investimento significativo nesta área, que só a longo prazo poderá ser possível recolher todos os frutos. O que não é minimamente aceitável é, 30 anos depois da queda do muro de Berlim, continuar a assumir aquela vantagem como uma característica caída do céu, imutável, sobre a qual não é imperioso fazer nada".