Pedro Dias foi absolvido do crime de recetação, esta terça-feira. O Ministério Público já tinha pedido a absolvição de Pedro Dias neste processo.

Atualmente a cumprir pena por vários crimes, entre eles três de homicídio, cometidos em Aguiar da Beira, Pedro Dias estava acusado de ter adquirido 'microchips' que tinham sido roubados de um canil intermunicipal localizado no concelho de Sátão.

Começou a ser julgado no Tribunal de Sátão pelo crime de recetação no passado dia 20 de fevereiro, tendo conhecido, hoje, a deliberação do tribunal que decidiu absolvê-lo.