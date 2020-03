“Super Tuesday”

Durante a próxima madrugada aqueles, que como eu, gostam de acompanhar o processo de escolha dos candidatos presidenciais nos principais partidos norte-americanos, terão um serão longo agarrados à TV e aos órgãos de comunicação social americanos. Hoje à noite serão escolhidos um terço dos delegados à Convenção do Partido Democrata e avizinha-se uma disputa renhida até ao fim.

Sairá Bernie Sanders claramente vencedor? Biden recuperará e ganhará “momentum” após a vitória na Carolina do Sul e o apoio da ex-candidata Amy Klobuchar? Qual o futuro de Elisabeth Warren e Tulsi Gabbard? A campanha multimilionária de Bloomberg que aposta na divisão entre os congressistas terá sucesso? Após as primárias de hoje, quantos candidatos restarão dos mais de 23 que avançaram inicialmente?

Na Europa e, em especial, em Portugal existe uma onda de entusiasmo em torno de Bernie Sanders, o senador independente do Vermont (candidato derrotado por Hillary Clinton nas primárias democratas anteriores). Os principais motivos para esta euforia são vários, ora porque mobiliza os “millennials”, ora porque defende um serviço de saúde universal de inspiração europeia e social-democrata e, ainda, porque defende um estado americano muito parecido com o estado social europeu.

Confesso que as minhas preferências recaem em Elizabeth Warren, senadora do Massachusetts, mais nova 7 e 8 anos que Biden, Sanders e Blommberg e que tem tido uma carreira de combate sério contra os grandes interesses financeiros e contra a decadência moral do capitalismo financeiro nos Estados Unidos.

As audições sobre a crise financeira de 2008 que foram levadas a cabo no congresso americano, mostraram uma senadora demolidora para com os todos poderosos CEO’s das grandes instituições financeiras dos EUA, que se afundavam nas cadeiras de tamanha vergonha. Mas acima de tudo vejo nela uma consistência ideológica que não vejo em Sanders. Sendo ambos democratas progressistas, revejo-me mais nas propostas de Warren. Gosto das propostas que faz em matéria de tributação e quanto ao financiamento da saúde e da educação, mas em especial no que diz respeito à 2ª emenda à Constituição dos EUA (porte de armas), clara quanto à proibição, enquanto Sanders nunca teve uma posição clara de combate ao porte de armas nos EUA.

Opiniões à parte, porque quem decide mesmo são os norte-americanos, apenas mais duas notas.

Uma primeira relativamente a Trump que continua a sorrir perante esta confusão toda no Partido Democrata e vai aquecendo a sua base eleitoral, apostando no divisionismo, sectarismo e certo que o sistema eleitoral para a Presidência o favorece, porque favorece os Estados em que ele é mais forte.

Segunda nota é mais uma interrogação quanto ao fato dos democratas não insistirem em discutir o sistema eleitoral para a presidência. Se fosse eleição direta pelo povo (um eleitor um voto) os democratas teriam ganho não só em 2016 com Hillary, que teve mais uns milhões de votos diretos que Trump, mas também com Al Gore em 2000.