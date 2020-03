O coronavírus chegou ontem a Portugal, com dois casos confirmados, mas ainda é tudo muito novo no que diz respeito à propagação do surto no país. No entanto, a reincidência do vírus é um dos fatores preocupantes tanto para a população como para os profissionais de saúde. Ao i, Rui Nogueira, presidente da Associação de Médicos de Família, explicou que Portugal ainda se encontra numa fase de aprendizagem, sublinhando que o surto tem maior probabilidade de reincidir em pessoas mais velhas e com uma saúde mais fragilizada. “É um vírus novo, ainda estamos a aprender. É muito frequente que quando temos um vírus conhecido, a resposta a essas agressões seja feita de forma natural. É o ideal. No entanto, os vírus têm a capacidade de se alterar. Se forem mutações significativas, as pessoas que não são saudáveis vão sofrer mais e são mais frágeis, uma vez que a agressão não é igual. Os idosos são os mais sensíveis”, sublinhou, indicando ainda que é possível que a vacinação contra o coronavírus esteja para breve. “As alterações nos vírus acontecem num curto espaço de tempo. Pode ser que em breve tenhamos uma vacina se o vírus se mantiver o mesmo. A atitude correta é, por agora, evitar a propagação do vírus”, referiu o médico.

O certo é que as pessoas que se têm dirigido ao consultório de Rui Nogueira não têm adotado uma postura de alerta, apesar de o surto que teve origem em Wuhan, na China, ter alastrado a vários países da Europa, nomeadamente Itália, onde o número de mortes já ultrapassa as 50. “Não julgo que as pessoas estejam muito alarmadas. Esta doença não se cura nos consultórios nem em hospitais. É em isolamento. Basta haver suspeitas para se fazer contenção. As pessoas, no geral, estão a ter uma atitude positiva”, reforçou Rui Nogueira, que também elogiou o que tem sido feito pelas autoridades de saúde em Portugal. “Têm tido todos uma atitude muito positiva”, adiantou.

Rui Nogueira falou ainda da gripe A, que tanto afetou os portugueses e que agora se revelou uma gripe como outra qualquer. “No caso da gripe A, hoje em dia, a maior parte das gripes são todas desse género. Mas como já conhecemos o vírus, então é mais fácil lidar agora com ela”, explicou o médico, que diz conhecer casos de bronquite provenientes desse vírus.

Na China, vários médicos especialistas alertam para a reinfeção do coronavírus e apelam a que as pessoas já aparentemente curadas continuem a seguir as medidas de proteção. “Habitualmente, certos anticorpos são produzidos após uma infeção de um vírus, que terão um efeito de proteção no corpo humano. No entanto, alguns anticorpos podem não durar tanto”, disse Zhan Qingyun, médico no Japão, em conferência de imprensa. “Nalgumas doenças, depois de sermos infetados a primeira vez, ficamos protegidos para o resto da vida, mas no caso do coronavírus não é assim”, garantiu, por seu turno, o médico brasileiro Alexandre Naime Barbosa.

Ter o vírus duas vezes A reincidência do coronavírus fora de Portugal tem contado com alguns casos, nomeadamente no Japão e na China. Na cidade nipónica de Osaka, uma guia turística de cerca de 40 anos foi internada e recebeu posteriormente alta hospitalar, mas acabou por ser diagnosticada com Covid-19 pela segunda vez, depois de ter voltado a sentir dores de garganta e no peito.

Também na China, casos reincidentes foram detetados. Na província de Sichuan, um homem de nacionalidade chinesa que havia acabado de recuperar da infeção pelo novo coronavírus voltou a ficar internado na sequência de vários testes positivos. Tanto o homem como a família foram colocados em quarentena e as autoridades de saúde iniciaram a investigação do caso, mas existem suspeitas de que o doente teve alta antes de estar completamente recuperado. De acordo com vários especialistas de Wuhan, epicentro do surto, os efeitos de uma segunda contaminação podem ser ainda mais nocivos para o corpo do paciente.

Além de todas estas reincidências, o coronavírus continua a provocar mortes em todo o mundo. No entanto, há casos que ficam na história. Uma mulher de 98 anos que estava infetada com o Covid-19 tornou-se a doente mais velha a sobreviver à doença, depois de ter tido alta hospitalar em Wuhan. Os médicos consideraram que a chinesa se encontrava em estado crítico, mas sobreviveu, contra todas as expetativas, após ter tido os primeiros sintomas em fevereiro.