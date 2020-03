O negócio está prestes a fechar, Rúben Amorim vai mesmo substituir Silas no comando técnico do Sporting. O SOL sabe que o clube de Alvalade se prepara para pagar 10 milhões de euros pela rescisão do treinador com o Sporting de Braga.

Esta terça-feira, o Sporting vai deslocar-se a Famalicão e, independentemente do resultado, este será o último jogo com Silas à frente da equipa.

Rúben Amorim, de 35 anos, deverá assinar nas próximas horas e irá começar o trabalho à frente dos Leões esta semana.

Recorde-se que Rúben Amorim, antigo jogador de futebol, iniciou o seu percurso como treinador na época passada à frente do Casa Pia. Este verão, o técnico assinou pelo Sp. Braga, onde começou por orientar a equipa B, e onde mais tarde viria a subir à equipa principal. Desde então fez 13 jogos e venceu 10, destacando-se as vitórias frente ao FC Porto, Sporting, por duas vezes, e Benfica. Ao serviço do Sp. Braga, Amorim conquistou ainda uma Taça da Liga.