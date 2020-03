Dolores Aveiro sofreu um Acidente Vascular cerebral (AVC) isquémico, durante a madrugada desta terça-feira, avança o Jornal da Madeira.

Segundo o site, a mãe de Cristiano Ronaldo encontra-se internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. Dolores, de 65 anos, foi submetida a uma intervenção denominada tromboctomia mecânica, para desobstrução de artérias, e reagiu bem. No entanto, o seu quadro clínico ainda inspira cuidados.

Escreve o Jornal da Madeira que as próximas horas serão vitais para avaliar a condição física da mãe de CR7.