Um mês depois de terem surgido os primeiros falsos alarmes, Portugal confirmou esta segunda-feira os dois primeiros casos importados do novo coronavírus. O cenário era esperado, sublinhou o Presidente da República, mas fez subir o nível da alerta e também a pressão sobre o Governo para que a resposta seja afinada. A ministra da Saúde, que ontem visitou o centro de contacto SNS24 junto com o primeiro-ministro e com a diretora-geral da Saúde, confirmou ao i que o Governo está a preparar a apresentação de um Plano Nacional de Contingência. O apelo foi feito ontem pela Ordem dos Médicos, que emitiu um conjunto de recomendações onde se inclui a publicação urgente deste plano. “É urgente esse plano ser do conhecimento de todos os profissionais e do país para garantir a melhor resposta ao vírus”, defendeu ao i o bastonário Miguel Guimarães. Até aqui, a Direção Geral da Saúde tem emitido várias orientações, mas não é conhecido um documento que balize as diferentes fases de combate à epidemia, medidas a adotar e meios necessários. O mesmo tipo de plano está a ser ultimado noutros países como o Reino Unido. Também em França têm sido apresentadas várias medidas e desde a semana passada que está acautelado que os trabalhadores que precisem de ficar em isolamento terão direito a até 20 dias de baixa paga. Em Portugal, António Costa garantiu ontem que os direitos serão idênticos no privado e no público (pp. 6 e 7).

Médico infetado O primeiro caso confirmado no país é de um médico de 60 anos, quadro do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, que esteve de férias em Itália. O médico não chegou a regressar ao trabalho, tendo apresentado sintomas no sábado. Uma das recomendações emitidas pela Ordem dos Médicos foi para que mesmo médicos assintomáticos que regressem de zonas afetadas pelo novo coronavírus, com transmissão ativa na comunidade, avaliem com a respetiva instituição as medidas a adotar. Não foi recomendado o isolamento, mas a preocupação é evitar situações de transmissão do vírus em contexto hospitalar. A ordem dos Médicos, a ordem dos Farmacêuticos e a Apifarma recomendaram também o adiamento de conferências e simpósios.

Já o segundo caso é um homem de 33 anos, que esteve em Valência. Os contactos de ambos foram identificados, mas ao final do dia não existia um balanço das medidas tomadas e quantas pessoas ficaram em isolamento.

SNS 24 reforça escalas A confirmação dos primeiros casos fez aumentar as chamadas para o centro de contacto SNS 24, que deve ser o primeiro canal de comunicação com os serviços de saúde. No domingo já tinha havido um recorde de 7300 chamadas e ontem o número tornou a ser mais elevado do que o habitual.

Pelas 18h, quando o serviço recebeu a visita do primeiro-ministro, da ministra da Saúde e da diretora-geral da Saúde, já tinham sido atendidas mais de 6500 chamadas. Um ecrã na sala revelava 73 chamadas em espera, com tempo máximo de resposta de cinco minutos, mas durante o dia houve relatos de esperas bastante superiores. O escritor Miguel Szymanski, que esteve em contacto com o escritor Luis Sepúlveda, revelou que teve de ligar para a linha quatro vezes até ser atendido, tendo esperado 20 minutos. Durante a visita, Graça Freitas garantiu que as escalas serão reforçadas e sublinhou o civismo da população em ligar para o SNS 24 em vez de se deslocar aos serviços de saúde. As chamadas chegam de todos os pontos do país e uma das preocupações, revelou uma das enfermeiras, é esclarecer dúvidas sobre medidas a tomar e acalmar o receio em torno do vírus. A mesma enfermeira explicou que a lavagem frequente das mãos, para pessoas saudáveis, é neste momento um dos conselhos mais eficazes para evitar a propagação do vírus na comunidade, mensagem reiterada pelo primeiro-ministro e por Graça Freitas, depois de no domingo ter havido críticas a ter sido esse o conselho para algumas das pessoas que contactaram com o escritor chileno mas a quem não foi recomendado ficarem em casa. António Costa apelou ao contacto inicial para a linha em vez de deslocações aos centros de saúde e hospitais e ao distanciamento social como medida preventiva, tornando a defender cumprimentos “menos efusivos”. O Governo já está a dar o exemplo, com a comitiva que chegou ao centro SNS 24 a cumprimentar-se “à alemã”, saudou o primeiro-ministro.

Reforços de financiamento? A Ordem dos Médicos propôs a criação de uma linha de financiamento específico para o COVID-19, que “permita que as instituições de saúde atuem com autonomia, adaptabilidade e rapidez para fazer face a uma situação muito dinâmica”. Também os sindicatos de médicos e enfermeiros têm pedido reforço de medidas. O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal exigiu esta segunda-feira a definição de planos de contingência “inequívocos”, o reforço dos stocks de equipamentos de proteção individual e a criação de equipas dedicadas aos casos sinalizados. Questionado pelo i, o Ministério da Saúde não respondeu até ao fecho desta edição se há novas medidas em estudo.