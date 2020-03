Quando a corrupção se instala entre quem devia combatê-la

A justiça ficou ferida de morte. Quando a corrupção está instalada nas instituições que deveriam combatê-la é sinal de que descemos muito baixo.

Ficou célebre, há uns anos, o sistema da bola quente. Para quem nunca ouviu falar desta originalidade, tratava-se de um sistema de viciação dos sorteios dos jogos de futebol: os nomes dos clubes encontravam-se em papelinhos dentro de bolas, que eram misturadas numa taça e depois tiradas de forma aparentemente aleatória, definindo-se assim os jogos que iam opor as diferentes equipas.

À primeira vista, as bolas pareciam todas iguais, mas havia algo que fazia toda a diferença. Algumas estavam quentes e outras frias, o que permitia a quem as tirava identificá-las e escolher consoante o que convinha. O esquema permitiu durante anos adulterar os resultados nas barbas de toda a gente. Que isto tenha acontecido no futebol não constitui grande surpresa – afinal, o desporto-rei é o domínio de todas as artimanhas e de todas as falcatruas.

Mas que um esquema de viciação grassasse numa das mais altas instâncias do sistema judicial é algo digno de um país de terceiro mundo. Aparentemente, foi o que se passou no Tribunal da Relação de Lisboa, onde os processos, teoricamente distribuídos por sorteio eletrónico, eram atribuídos à la carte com o objetivo, presume-se, de obter uma decisão também ela feita por medida.

A ministra da Justiça pediu ontem “confiança nas instituições”. Mas essa confiança está completamente comprometida: primeiro foi a suspeita de que Rui Rangel teria “vendido sentenças”; depois, a suspeita de envolvimento alastrou ao antigo presidente da Relação; ontem chegou ao vértice da pirâmide, com o atual presidente a demitir-se na sequência do mesmo processo.

Quem mais poderá ter sido corrompido? E os outros sorteios, terão sido “limpos”? E certas decisões do Supremo, terão sido desinteressadas? Haverá algo que devamos saber, por exemplo, sobre a ordem de destruição de certas escutas relativas a um certo primeiro-ministro? Gostaria de dizer que só depois de esclarecidas estas e outras dúvidas a confiança dos cidadãos começará a ser restabelecida. Mas na realidade julgo que nem mesmo assim.

A justiça ficou ferida de morte. Quando a corrupção está instalada nas instituições que deveriam combatê-la é sinal de que descemos muito baixo. Se alguma vez estivemos mais baixo ainda é só porque, apesar de tudo, agora o esquema foi exposto.