O FC Porto venceu o jogo contra o Santa Clara, esta segunda-feira, no Estádio de São Miguel, nos Açores, por 2-0, numa partida válida para a 23.ª jornada da I Liga.

Com uma primeira parte dominada pelos azuis e brancos, o primeiro golo do FC Porto foi marcado aos 37 minutos por Wilson Manafá. A bola atingiu o poste antes de entrar na baliza mas o lateral acabou por marcar o seu primeiro golo da época e deixar o clube em vantagem. Apesar da persistência dos jogadores do Santa Clara, a bola acabou por não entrar na baliza do FC Porto em nenhuma das partes.

Aos 76 minutos, Marcano marcou o segundo golo pelo Porto com a assistência de Sérgio Oliveira, que também ajudou Manafá a marcar o primeiro golo pela equipa.

Com 59 pontos, dependendo do resultado do jogo do Benfica contra o Moreirense, os azuis e brancos poderão ficar na liderança do campeonato.