Um menino de sete anos morreu, esta segunda-feira, vitima de uma colisão entre três carros, no IC2, no concelho de Alenquer.

O alerta foi registado ás 18h30. A criança seguia no carro com o pai e com os dois irmãos, que ficaram com ferimentos leves. O condutor de uma outra viatura envolvida no acidente está em estado grave, depois de ter ficado encarcerado no seu veículo.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira e para o de São José em Lisboa.

O IC2 encontra-se cortado desde 18h32 em ambos os sentidos, na zona das Marés, segundo declarações do comandante dos bombeiros de Alenquer, Rudolfo Batista, ao Correio da Manhã.

No local estiveram 24 operacionais apoiados por 11 veículos.