Um relatório sobre a Conta Geral do Estado de 2018, da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), refere que o descongelamento das carreias na função pública não foi devidamente acautelado no Orçamento do Estado desse ano. O relatório refere que a “desadequada avaliação do impacto orçamental das medidas de política salarial, designadamente o descongelamento de carreiras, que originou o insuficiente financiamento da rubrica de despesas com pessoal”.

“A medida relacionada com reformas antecipadas sem penalização para longas carreiras registou uma despesa 3,86 vezes superior ao valor previsto. O congelamento nominal do consumo intermédio não foi implementado. A regra de emprego público que previa, para 2018, a entrada de dois trabalhadores nas Administrações Públicas por cada três que saíssem também não foi concretizada”, acrescentam os técnicos da UTAO.

O relatório indica que, em 2018, “as dotações dos instrumentos convencionais sob controlo do Ministério das Finanças totalizaram 3 002 milhões de euros, tendo sido autorizada a utilização de 2 391 milhões de euros, o que representa um aumento na utilização destes instrumentos”. O documento assinala a maior importância das dotações centralizadas, mas assinala que a sua utilização “é contrária ao princípio de especificação da despesa previsto na Lei de Enquadramento Orçamental”.

“Embora a despesa se situe 2 364 milhões de euros (2,6%) abaixo do objetivo do Orçamento do Estado, persistem práticas reiteradas de suborçamentação, evidenciadas pela necessidade de reforço das rubricas com recurso sistemático às dotações de gestão centralizada”, segundo os técnicos parlamentares.

A UTAO denota “as despesas com pessoal no Ministério da Educação e as despesas com aquisição de bens e serviços no Serviço Nacional de Saúde”.