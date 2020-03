O grupo Impresa anunciou lucros de 7,8 milhões de euros em 2019, o que representa um aumento de 150% face ao ano anterior.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), a Imprensa informa que as receitas totais do grupo "atingiram 181,9 milhões de euros, um crescimento de 5,6%, relativamente ao volume de negócios de 2018". Para este valor contribuíram, em particular, os aumentos nas receitas de publicidade (+7,4%) e de chamadas de valor acrescentado - IVR (+74,2%).

Os custos operacionais aumentaram em 1,8%, para os 157 milhões de euros, resultante do aumento da actividade e da melhoria no desempenho da empresa, nomeadamente nas áreas comerciais e dos IVRs

A melhoria no desempenho operacional da SIC ficou patente no aumento de 35% do EBITDA (lucros antes do pagamento de juros, impostos, depreciações e amortizações) que alcançou os 27 milhões de euros.

No ano em que a SIC recuperou a liderança das audiências (com 19,5% de share), o setor da televisão foi decisivo para os resultados positivos. A SIC fechou o ano com lucros de 15,3 milhões de euros (+31,5% face a 2018), contribuindo para a queda da dívida da Impresa para os 166,4 milhões de euros (-7,1%) - o valor mais baixo de dívida desde 2005.