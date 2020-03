O Partido Ecologista “Os Verdes” apresentou esta segunda-feira, na Assembleia da República, um projeto de resolução a recomendar ao Governo que “promova urgentemente uma informação, intensiva e generalizada, em todos os serviços públicos” sobre como prevenir o coronavírus.

“Nas escolas, nos serviços públicos em geral, nas empresas, nos transportes e nos mais diversos locais de atendimento e contacto com o público não está afixada, nem existe uma informação generalizada sobre as atitudes que se devem tomar, a propósito do coronavírus, quer para efeitos de prevenção, quer para efeitos de reporte às autoridades de saúde, em caso de sintomas”, alerta o diploma.

O projeto de resolução refere ainda que “as medidas de prevenção são fundamentais para estes casos e, nesse sentido, é importante que seja feita uma informação massiva à população, de modo a que se possam ter os cuidados devidos”.