Uma mulher, de 98 anos, que estava infetada com o novo coronavírus, teve alta de um hospital na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto, depois de ser considerada curada. Torna-se assim na paciente mais velha a sobreviver à doença.

De acordo com o New York Post, que cita a agência de notícias chinesa Xinhua, a mulher, identificada como Hu, teve os primeiros sintomas no passado mês de fevereiro e acabou por ser diagnosticada, tal como a filha de 55 anos, com Covid-19

Contra todas as expectativas, a mulher, que os médicos consideraram estar em estado crítico, acabou por recuperar.

Recorde-se que de acordo com os dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a taxa de mortalidade devido ao novo coronavírus é tanto maior quanto mais elevada for a idade.

Até ao momento, o Covid-19 já fez mais de 3 mil vítimas mortais em todo o mundo e infetou mais de 89 mil pessoas.