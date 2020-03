As autoridades de saúde das Astúrias atualizaram esta segunda-feira informação sobre o caso de Luís Sepúlveda, hospitalizado desde sábado com uma pneumonia causada por coronavírus, depois de ter estado uma semana em Portugal, onde participou no festival Correntes d’Escritas, em Póvoa de Varzim. Os primeiros sintomas surgiram dois dias após o regresso a Espanha, onde o escritor chileno reside. Segundo o jornal La Voz de Asturias, Sepúlveda permanece internado em isolamento num estado considerado grave.

Já as análises feitas à sua mulher, a escritora Carmen Yáñez e que se suspeitava que também pudesse estar infetada com o vírus, deram negativo. Carmen Yáñez está com um quadro febril e mantém-se sob vigilância.

Os serviços de saúde das Astúrias pediram a três profissionais da clínica Covadonga de Gijón, onde Sepúlveda se dirigiu na quinta-feira e depois no sábado, para ficarem de baixa por motivos de prevenção. A outros três contactos foi pedido que restrinjam a sua vida social e meçam a temperatura duas vezes por dia. O conselho é idêntico ao que tem sido feito em Portugal para pessoas que possam ter contactado com o casal, sendo que em alguns casos, após a avaliação de risco a cargo do centro de contacto SNS 24, pode também ser recomendado o isolamento profilático. Já o município da Póvoa de Varzim, que organiza o festival literário, e a Porto Editora pediram aos trabalhadores que estiveram em contacto com o escritor para ficarem em casa.

A Direção Geral da Saúde apelou este domingo para que todos os cidadãos que tenham tido contacto próximo com o doente contactem a linha SNS 24 (808 24 24 24). São considerados contactos próximos pessoas que tenham estado a menos de um metro ou em ambiente fechado com Sepúlveda e a mulher, que tenham viajado no mesmo carro, que lhes tenham prestado cuidados de saúde ou sejam coabitantes.

O número de casos em Espanha subiu esta segunda-feira para 115, sendo o principal foco de preocupação um surto em Madrid. Em Portugal foi confirmado o primeiro caso, de um homem de 60 anos, médico, que esteve em Itália. O doente está internado no Hospital de Santo António. Um segundo caso, de um homem de 33 anos que esteve em Espanha, aguarda confirmação.