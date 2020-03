Fragilidades virais da Europa

O papel da UE inscrito nos Tratados, é o de também complementar as políticas nacionais face a problemas comuns, como as pandemias ou as doenças crónicas.

Esta crise brutal pelo vírus asiático, veio por a nu, uma vez mais, a fragilidade do projecto europeu, traduzido na ausência de levantamento, por uma vez, de uma concertação política à altura da gravidade da situação.

Já conhecíamos a ausência de política externa comum europeia, apesar da existência de um responsável para isso mandatado.

A Europa como realidade económica global, na relação com os outros blocos, designadamente a China, não foi capaz de impor pactos de “fair trade”, tendo em consideração os interesses de quem também tem que contribuir para assegurar a fortaleza do euro, mas deixando cair indústrias tradicionais de países menos competitivos e mais dependentes da têxtil, da metalurgia, do calçado ...

Na defesa, uma Europa que “conta tostões” na participação na Nato, permitiu que a América de Trump, impusesse regras, diga-se, com alguma justiça, perante uma interpretação da defesa ocidental com base na retórica do “conceito estratégico”, mas sem correspondência com a assumpção das correspondentes responsabilidades a nível das forças armadas e do equipamento bélico.

Depois ainda, a Europa que há poucos anos era destino de adesão e esperança das chamadas “novas democracias emergentes” de leste, não teve quem fosse capaz de prever e evitar o Brexit, decisão política do povo britânico com razões explicáveis, designadamente a total ausência de uma visão sobre as consequências políticas de “portas abertas” na área das migrações, pondo em causa o equilíbrio das sociedades europeias, ainda a braços com um “Estado social” cada vez mais difícil de manter, designadamente nos países mais pobres.

A Europa é hoje tudo isto e mais ainda um projecto onde prevalece um défice político de intervenção que aproximasse em termos de desenvolvimento as economia face a um euro forte, trinta e cinco anos depois da adesão, como é o caso de Portugal, que permanece a 20% do rendimento "per capita" da média europeia.

Mas mesmo no plano de novas ameaças globais, quanto a questões como a crise sanitária do Corona V, a Europa está a dar um triste exemplo de falta de unidade na ação, deixando países mais atingidos como a Itália, entregues a si próprios.

É certo que, no domínio de políticas de saúde pública, a organização e a prestação de cuidados de saúde são da competência das autoridades nacionais.

Mas o papel da UE inscrito nos Tratados, é o de também complementar as políticas nacionais para alcançar objetivos comuns, gerando economias de escala, partilhando recursos e ajudando os países da UE a fazer face a problemas comuns, como as pandemias, as doenças crónicas ou o impacto do aumento da esperança de vida nos sistemas de saúde.

Nada isto está a acontecer, gerando uma indiferença, se não já descrença das populações, quanto a este aspecto da vida dos europeus.

Cada país confronta-se tal e qual como se não houvesse a realidade europeia, perante o número de infectados de que vai tomando conhecimento e, em aspectos como o próprio abastecimento de “medical products”, apesar da carência interna no espaço europeu de stocks destes materiais, a verdade é que nestas semanas de crise, prevaleceu em muitos países o espírito comercial exportador, na ausência de directrizes onde se pudesse determinar, excepcionalmente, o interesse comum europeu.

Já para não se referir o desconhecimento quanto a medidas para o combate ao próprio vírus, pela inovação no campo da investigação de novas armas medicamentosas.

Nos Estados Unidos, Trump anunciou ontem a chamada de um grupo de empresas do sector e criação de uma força empresarial de laboratórios para prioritária e empenhadamente criarem uma vacina anti-Corona V.

E não se dúvida de que, em breve os resultados chegarão.

Na Europa, de grandes companhias neste sector, tem-se como certo que haverá trabalho individual em curso, mas sem impulso político decisivo como se impunha, e cobertura da União Europeia e das autoridades de Bruxelas.

Esta a diferença entre uma União política de Estados para bem-estar dos cidadãos e uma convergência política de Estados, que parece realizar-se na dimensão de uma moeda comum.

Por cá, em Portugal, parece que os responsáveis políticos de topo, abdicaram de uma palavra regular dirigida ao povo, que significasse estarem à altura das circunstâncias.

A resposta a um problema de pandemia global, está ao nível de uma Direcção-Geral, onde não se vislumbra a diferença - na comunicação atabalhoada e ausência de serenidade objectiva - entre um caso pontual de legionella e a realidade de uma calamidade pública sem fronteiras.

Acresce que a comunicação tem variado entre o patético e o alarmista, sem que se tenha sabido gerar afinal a confiança num verdadeiro Estado seguro, dominando a situação de crise.

Na Europa e no Estado português (com excepção talvez de Itália) as vítimas podem ser escassas, como é desejo de todos, pela contenção da disseminação na fonte originária.

Mas o teste de eficácia na resposta, essa não induziu nos cidadãos, mais confiança no governo português e na União Europeia, perante ameaças globais.

Jurista

Covilhã, Fevereiro 2020