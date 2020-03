Em entrevista ao El País, John Cleese, ex-Monty Python, abriu o livro sobre como vê atualmente a situação política do mundo.

"Como é que [um povo] vai eleger um presidente que se chama Don e esperar que não seja um palhaço", referindo-se ao Presidente dos Estados Unidos da América, que, apesar de "ser um país de quem se gosta rir", considerou que tinha muitas coisas boas, como as pessoas "de luz, otimistas e bem-humorados".

As farpas não foram só para a "Terra da Liberdade", o seu país, Inglaterra, está a passar por tempos difíceis e o próprio admite. "Houve uns tempo em que apoiei o Partilo Liberal Democrata no Reino Unido", confessou. ""Acreditava que tinhamos um sistema eleitoral proporcional. Mas decepcionei-me. Não apenas com eles, com todos os políticos. Antes um político era alguém ancordado na realidade e que conhecia os elementos chaves da economia. Um profissional com personalidade. Agora, são apenas gente obediente".

Perante esta desilusão face aos governantes do seu país, para John Cleese, confessa ao jornal espanhol, apenas sobra uma solução. "Não vou pagar impostos a um país com um governo que não respeito. Vou mudar-me para Espanha. A minha mulher viveu em Madrid durante seis anos quando adolescente. Acho que vamos procurar uma casa em Maiorca".

O comediante e actor britânico vai estar em Portugal a apresentar o seu mais recente espectáculo de stand up, Last Time To See Me Before I Die. São seis datas, entre os dias 3 a 7 de maio e, em plataformas como a bol, os bilhetes encontram-se esgotados.