O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, considerou este domingo que não é avisado recorrer a expressões de bloqueio, a fazer lembrar os tempos de Cavaco Silva como primeiro-ministro. Em causa estão as críticas do PS à forma como o Parlamento bloqueou a eleição de dois juízes para o Tribunal Constitucional, ou nome do presidente do Conselho Económico e Social (CES).

"Fazendo um exercício de memória, ainda me lembro da teoria dos bloqueios, na altura por um primeiro-ministro que depois foi Presidente da República [Cavaco Silva] e eu acho que é pouco avisado por parte do PS recorrer a essa argumentação”, declarou Jerónimo de Sousa na apresentação das conclusões da reunião do comité central do partido, citado pela Lusa.

O líder do PCP afirmou também que o seu partido terá uma "voz" na batalha das presidenciais, mas o nome não foi tema da reunião. Da mesma forma, o cargo de secretário-geral dos comunistas também não foi alvo de discussão. Recorde-se que o PCP reúne-se em congresso no próximo mês de novembro. Mas Jerónimo assegurou que o cargo de secretário-geral não será um problema, repetindo a resposta que sempre tem dado sobre o assunto. Contudo, há quem admita que o líder comunista esteja de saída no final do ano. Para já, o tema não foi abordado.