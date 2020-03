Os storyboards de Parasita, filme do realizador sul-coreano Bong Joon-ho, vão ser transformados numa novela gráfica

De acordo com o site IGN, este livro com 304 páginas vai ser lançado pela editora nova-iorquina Grand Central Publishing no dia 19 de maio, dois dias antes de fazer um ano da estreia do filme no festival de cinema de Cannes.

Este livro já tinha sido publicada na Coreia do Sul e, agora, vai ter uma versão em inglês. Wes Miller, editor sénior da Grand Central, que adquiriu os direitos para publicar a obra na América do Norte, descreve o livro como um “vislumbre do making of de um dos melhores filmes em anos e como uma nova forma de experienciar um fenómeno global”.

As páginas do livro vão estar cheias das ilustrações de Bong Joon-ho da fase de pré-produção, juntamente com diálogos, instruções de realização e algumas notas. Esta publicação vai contar ainda com um prefácio do realizador sul-coreano, tal como fotografias dos cenários das filmagens.

Parasita foi o grande vencedor dos Óscares deste ano ao arrecadar o prémio de Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Filme Internacional e Melhor Argumento Original. Este foi o primeiro filme de língua não-inglesa a vencer o Óscar de melhor filme.