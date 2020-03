O Tottenham de José Mourinho perdeu por 2-3, com os visitantes Wolverhampton, treinados por Nuno Espírito Santo, na 28.ª jornada da Premier League.

A equipa londrina ainda se adiantou no marcador com um golo do reforço de inverno, o holandês Steven Bergwijn, ex-PSV, marcou aos 13 minutos, no entanto o empate foi restabelicido aos 27 minutos pelo defesa irlandês dos Wolves, Matt Doherty. A assistência veio da chuteira de Rúben Vinagre.

A equipa de Mourinho ainda se adiantaria mais uma vez no marcador, aos 45 minutos através de Serge Aurier, mas na segunda parte a equipa de NES mostrou-se mortífera. A igualdade voltaria ao marcador, aos 57 minutos, através Diogo Jota. O extremo português, não satisfeito, aos 73 minutos minutos assistiu o golo do ex-benfiquista Raúl Jiménez, dando asssim a vantagem à equipa da casa.

Depois deste resultado, o Wolves sobe para sexto lugar na tabela classificativa, com 42 pontos, mais dois do que o Tottenham, que fica em sétimo. No entanto, o Sheffield United, a grande surpresa do campeonato, com um jogo em atraso (o seu encontro com o Aston Villa foi adiado devido a conflitos de calendário).

De destacar a presença de oito portugueses dentro de campo. No Wolverhampton, João Moutinho, Rúben Neves, Rúben Vinagre, Diogo Jota e Rui Patrício, foram titulares e Pedro Neto e Daniel Podence entraram na segunda parte. Do lado do Tottenham, Gedson Fernandes entrou em campo aos 82 minutos da partida.