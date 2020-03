O FC Porto deslocou-se este sábado ao Seixal para defrontar o Benfica, em jogo a contar para o campeonato de juniores, tendo sido derrotado por 2-1.

Francisco Conceição, filho do treinador do FC Porto, foi protagonista numa primeira fase pela positiva, ao marcar o golo da formação azul e branca e, mais tarde, pela negativa, ao fazer um gesto obsceno para as bancadas no momento da sua substituição.