O general angolano Bento dos Santos 'Kangamba' foi detido, este sábado, junto à fronteira com a Namíbia por suspeita de "burla por defraudação" e fuga, anunciou a Procuradoria Geral da República (PGR) de Angola.

O militar na reserva foi detido na sequência de “indícios da prática do crime de burla por defraudação", lê-se no comunicado da PGR de Angola, a que o SOL teve acesso.

As autoridades angolanas adiantam ainda que Bento dos Santos ‘Kangamba' foi detido “na pronvíncia do C unene [sul do país] quando o mesmo tentava a fuga para a vizinha República da Namíbia”.

No momento da detenção do general foi apreendida uma pistola, além de valores em kwanzas (moeda angolana) e em rands (moeda sul-africana).

Sublinhe-se que Bento 'Kangamba' é sobrinho por afinidade de José Eduardo dos Santos, tendo casado com uma familiar do antigo Presidente angolano.

Está não é a primeira vez que o general vê o seu nome envolvido na justiça, o Brasil chegou a acusá-lo de tráfico de mulheres e em França estev também envolvido numa investigação sobre três milhões de euros apreendidos no sul daquele país e se destinariam a ‘Kangamba’ que na altura estava no Mónaco.